Operazione Smart, a Magenta controllati 128 veicoli.

Operazione Smart, sabato notte di controlli nel Magentino

Nella serata di sabato scorso, 13 ottobre, si è svolta a Magenta e nell’Est Ticino l’Operazione Smart. L’iniziativa, organizzata nell’ambito del Patto locale di sicurezza sottoscritto nel 2008, ha coinvolto mezzi e agenti dei Comuni del Magentino e dell’Abbiatense. I controlli a tappeto hanno interessato le principali arterie che solcano il territorio dell’Est Ticino. Oltre al sindaco Chiara Calati e al vice Simone Gelli, presenti a Magenta i consiglieri regionali Riccardo De Corato e Luca Del Gobbo.

Il bilancio della serata

A Magenta sono stati controllati 128 veicoli, con 73 conducenti sottoposti all’alcol test. I verbali emessi per infrazioni al Codice della Strada sono stati 15. Infine, nessuna patente ritirata.

“Sicurezza fondamentale”, afferma Calati

“La sicurezza dei nostri cittadini è fondamentale – commenta il sindaco Calati -. Come confermato dai consiglieri regionali presenti, Regione Lombardia continuerà il proprio impegno per finanziare progetti dedicati alla sicurezza e al presidio del territorio. Servono risorse, soprattutto in questo momento storico. Operazioni come quella di sabato sono un passo in avanti molto importante”.

