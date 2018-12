Controlli contro lo spaccio in tutta la città, operazione dei carabinieri di Saronno.

Operazione contro lo spaccio

E’ cominciata stanotte ed è proseguita fino alla tarda mattinata l’operazione contro lo spaccio di droga. Per il momento nulla trapela dalla caserma di via Manzoni, ma i controlli eseguiti dai militari del nucleo operativo e radiomobile sembra si siano tenuti in tuta la città, centro compreso, coinvolgendo anche un’attività commerciale.

LEGGI ANCHE: Blitz in birreria a Saronno: trovati cinque giovani con droga