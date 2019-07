Orti comunali: pubblicato il bando a Motta Visconti per l’assegnazione di 35 appezzamenti in via Trilussa

Pubblicato il bando per l’assegnazione degli orti comunali nell’area di via Trilussa. Si tratta di 35 appezzamenti di circa 40 metri quadri l’uno, di cui uno sarà riservato alle scuole e due ad associazioni operanti nel sociale. Sono dunque 32 gli spazi da assegnare. Tra i requisiti, la maggiore età ed essere residente a Motta da almeno due anni. Inoltre: non svolgere attività di imprenditore agricolo professionale, part-time o coltivatore diretto e non disporre di un altro appezzamento di terreno, A ciascun assegnatario non potrà essere concesso più di un orto. La domanda di partecipazione è disponibile presso l’Urp di Motta Visconti e scaricabile dal sito internet comunale. Dovrà esservi allegata la documentazione richiesta.

Tempo per depositare la domanda all'Ufficio protocollo sino alle 12 del 7 settembre. A quel punto, sarà formulata una graduatoria sulla base della sommatoria dei punteggi attribuiti in funzione di parametri legati alla situazione reddituale ed alla composizione del nucleo familiare oltre che alla situazione lavorativa del richiedente. Le assegnazioni degli orti verranno dunqeu effettuate secondo l'ordine di graduatoria. Si procederà all'abbinamento tra assegnatario ed orto assegnabile mediante sorteggio. L'assegnazione ha durata per quattro anni non rinnovabili, è richiesta una cauzione di 70 euro che saranno restituiti al termine del contratto, è previsto inoltre il pagamento di un rimborso spese, per il primo anno pari a 30 euro.