Orti di via Vialba, recintati gli accessi all’area.

Orti di via Vialba, parte lo sgombero

Sono iniziati nella mattinata di oggi, lunedì 8 ottobre, i lavori nell’area degli orti di via Vialba a Novate Milanese. Al momento, non sono comparse le ruspe per lo sgombero delle aree, ma sono stati recintati tutti gli ingressi.

Sit-in di animalisti e ortisti

Sul posto, oltre alle Forze dell’Ordine, al sindaco Lorenzo Guzzeloni, al vicesindaco Daniela Maldini e all’architetto responsabile dei lavori, sono intervenuti anche i rappresentanti dell’associazione Amici dei gatti del muretto di Bollate e un gruppo di ortisti. Gli animalisti hanno chiesto di fermare i lavori per la presenza all’interno degli orti di una colonia di gatti. Gli ortisti, invece, hanno manifestato per bonificare l’area, sulla quale ci sarebbero residui di amianto.

Attesa per la risposta di Ats

Sulla presenza di amianto e relativa bonifica si attende ora il responso di Ats Milano Metropolitana, che, dopo i controlli di rito, si esprimerà su entrambe le questioni.

TORNA ALLA HOME PER LE ALTRE NOTIZIE