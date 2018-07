L’ospedale e il suo futuro tiene banco in questi giorni in città.

Ospedale Saronno, la Bussla lancia una proposta

Il «Circolo della Bussola» che da tempo segue con attenzione la situazione dell’Ospedale di Saronno organizzando anche alcuni incontri per fare il punto della situazione lancia la proposta di creare un comitato ad hoc per il nosocomio di piazzale Borella. «Nonostante l’impegno e gli impegni presi dal direttore generale Giuseppe Brazzoli nel corso dell’ultimo incontro, l’Ospedale resta in grave sofferenza – si legge nella nota inviata dal Circolo – Vengono adottate soluzioni tampone per le quali dovremmo ringraziare i medici degli Ospedali di Busto e Gallarate che hanno permesso di superare solo in parte la crisi profonda dei reparti di Ostetricia Ginecologia e Terapia intensiva».

Creiamo un Comitato

«Ciascuno, per il ruolo che rappresenta, deve rimboccarsi le maniche e “mettersi alla stanga”: per questo pensiamo sia sempre più necessaria la presenza, accanto alle figure istituzionali delegate alla tutela della salute degli abitanti di Saronno e del comprensorio, di un soggetto civico che porti la voce del territorio e che in accordo con tutti gli attori presenti possa interloquire con l’Azienda al fine di trovare, con spirito di collaborazione, le migliori soluzioni a questo momento che non vede precedenti nella storia secolare del nostro Ospedale». «E’ questo il “compito delle vacanze” che proponiamo e che auspichiamo di veder prontamente raccolto, alla ripresa dopo il periodo feriale».