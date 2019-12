Ossonese arrestato: spacciava droga in paese. Blitz dei Carabinieri, nella serata del 3 dicembre, ad Ossona in via Piave. Avevano avvistato un uomo in atteggiamento sospetto e, al momento propizio, sono entrati in azione.

Perquisito, Z.M., classe 1981, è stato trovato in possesso di cocaina ed eroina già suddivise in dosi e pronte per essere smerciate. La droga, circa 0 grammi, è stata sequestrata e l’uomo è finito in manette.

Convalidato l’arresto

Nella mattinata del 4 dicembre, il Gip di Milano ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo quotidiano di firma.