Ozzero, è un piccolo giallo il rinvenimento del cadavere di un maiale avvolto in un sacco, abbandonato in mezzo alla strada provinciale.

Ozzero, maiale morto abbandonato in mezzo alla strada

E’ a suo modo un giallo il rinvenimento del cadavere di un maiale avvolto in un sacco, abbandonato in mezzo alla strada provinciale che da Ozzero conduce alla Statale 494, nella mattinata di martedì 21 agosto. Sono stati alcuni passanti a segnalare la presenza del corpo, che ingombrava il passaggio ai mezzi, a carabinieri e polizia locale. Inizialmente si pensava al “solito” sacco di rifiuti, poi la scoperta, che ha portato ad allertare anche l’Asl veterinaria per la rimozione. Se qualcuno avesse voluto, per qualsiasi motivo, sbarazzarsi dell’animale, lo avrebbe verosimilmente occultato meglio. Resta dunque l’impressione che il corpo possa essere caduto accidentalmente da un mezzo di passaggio e che il conducente possa anche non essersene minimamente reso conto. Torna alla home page.