Ozzero, rubano in casa del parroco mentre dice messa

Il parroco dice messa, i ladri gli entrano in casa rubandogli cento euro ed una macchina fotografica: è accaduto sabato sera nella parrocchia di San Siro ad Ozzero. Una volta conclusa la funzione, don ha fatto ritorno nella sua abitazione accorgendosi da alcuni dettagli fuori posto del passaggio di ignoti. Malintenzionati che sono riusciti ad introdursi nella sua casa e a portare via la macchina fotografica e la somma in denaro. Al parroco non è restato altro che allertare i carabinieri, per poi recarsi in caserma e sporgere denuncia a carico di ignoti.