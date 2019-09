Ozzero, un uomo in passamontagna e armato di fucile ha fatto irruzione in un hotel sulla Vigevanese. Ma se n’è andato a mani vuote.

Ozzero, tentata rapina con un fucile in hotel

Tentata rapina a mano armata in un hotel lungo la Vigevanese. I fatti si sono svolti ad Ozzero attorno alle 10 di giovedì 19 settembre. Un uomo travisato con passamontagna e occhiali ha fatto irruzione alla Pendola tenendo un fucile in mano e minacciando i presenti. Non ha tuttavia ottenuto l'effetto sperato e si è ritrovato a mani vuote. Si è quindi allontanato dall'hotel a piedi facendo perdere le proprie tracce. I proprietari hanno quindi naturalmente allertato i carabinieri che sono giunti sul posto. Si suppone che il rapinatore non sia un professionista, non si esclude che ad attenderlo poco lontano potesse esserci un complice a bordo di una vettura. Le indagini proseguono.