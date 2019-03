Pace fatta tra Canegrate e Team 86 Villasanta

CANEGRATE – Pace fatta tra Team 86 Villasanta e Basket Canegrate. Dopo la tumultuosa conclusione della partita giocata domenica pomeriggio a Legnano e la scia polemica nata a seguito degli insulti ricevuti da una giocatrice brianzola, i due club si sono attivati per scrivere la parola “fine” ad una vicenda che di sportivo ha ben poco.

Nel pomeriggio di ieri, i due club hanno così reso ufficiale un comunicato stampa congiunto a firma dei due presidenti Maurizio Locati per Villasanta e Salvatore Laguardia per Canegrate: “Le società Team86 Basket Villasanta e Basket Canegrate, nel riconoscere la gravità del fatto e nel precisare che episodi del genere non devono mai succedere, ribadiscono il loro impegno nel prendere distanza da ogni forma di violenza e discriminazione, peraltro incompatibili con le finalità istituzionali delle stesse Associazioni. Preso atto delle lettere di scuse inviate da Basket Canegrate al Team86 e della lettera di scusa dell’atleta di Canegrate alla coetanea villasantese ed al Team 86, crediamo fermamente sia un incidente irripetibile e riteniamo che lo stesso non sia stato generato da un desiderato gesto discriminatorio. Nei prossimi giorni Team 86 e Basket Canegrate si faranno promotori di un’iniziativa comune, in nome della “pallacanestro che unisce”, finalizzata ad un abbraccio ed una forte stretta di mano tra le atlete delle due squadre”.

