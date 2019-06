Padre e figlio picchiati: le vittime costrette a uscire di casa per prelevare 300 euro al bancomat per risarcire la maglietta sporcata di sangue durante una lite in un locale. Carabinieri in azione.

Padre e figlio picchiati

Quattro uomini arrestati e uno denunciato. Questo il bilancio dell’intervento a Cerro Maggiore da parte dei carabinieri. L’accusa a quanti sono finiti nei guai è quella di aver aggredito e picchiato padre e figlio, fatto questo avvenuto in paese l’altra notte. I cinque hanno costretto le due vittime a uscire di casa e recarsi al bancomat dove prelevare 300 euro, somma valida come risarcimento per aver sporcato di sangue la camicia di uno degli aggressori durante una lite avvenuta in un locale il 14 giugno 2019. I militari sono intervenuti provvidenzialmente, ad allertarli è stato il secondo figlio dell’uomo aggredito.

Le vittime sono rimaste ferite

Papà e figlio sono stati portati in ospedale dove hanno ricevuto le cure per le contusioni varie ed ecchimosi rimediate durate le violenze. Sono poi stati dimessi con una prognosi di cinque giorni. I quattro arrestati sono stati invece condotti nel carcere di Busto Arsizio.

