Palazzina evacuata nell’Oltrestazione a Legnano.

Palazzina evacuata dopo un forte botto

Sette famiglie per strada, nella serata di domenica 12 gennaio, per consentire le verifiche di stabilità su un edificio interessato da una fuga di gas. L’emergenza è scattata all’ora di cena, quando i residenti al civico 10 di via Montecassino hanno sentito un botto sordo e un forte odore di gas. Preoccupati, hanno chiamato i Vigili del fuoco. Dal distaccamento di via Leopardi sono intervenute due squadre di pompieri che hanno riscontrato un accumulo di gas in una parete e hanno subito chiuso l’erogazione del metano. La Palazzina, nella quale risiedono sette famiglie, è stata evacuata per precauzione. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia cittadina, che hanno provveduto a chiudere la strada. Le famiglie hanno potuto rientrare nei loro appartamenti soltanto al termine delle verifiche, poco dopo le 23.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTE LE NOTIZIE