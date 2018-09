Un problema tecnico agli spogliatoi della palestra di Pontevecchio, l’ha resa temporaneamente inagibile e off limits per le pallavoliste della società magentina, che proprio in questi giorni sta scaldando i motori per la nuova stagione.

Palestra fuori uso

Problemi idraulici, confermano dal Comune, che si è subito mosso per sistemare e restituire in tempi brevi la palestra alle atlete, che si sono temporaneamente spostate nella struttura di Pontenuovo. L’obiettivo è rendere operativa la struttura già per settimana prossima, magari riservando all’intervento sugli spogliatoi, l’area critica, tempi più lunghi.

Polemica rientrata

Qualche malumore si è registrato nei giorni scorsi, per la difficile gestione delle diverse compagini e degli allenamenti, poi il chiarimento e l’intervento dell’Amministrazione ha placato gli animi. Rassicurazioni sono giunte sia dall’assessore allo Sport Luca Aloi, sia dalla titolare delle opere pubbliche Laura Cattaneo. Ora, però, si attendono i risultati…