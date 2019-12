Panettoncini solidali: continua la raccolta nei negozi di vicinato, il 15 dicembre in Piazza a Rescaldina, il 22 dicembre a Rescalda. Il ricavato servirà a finanziare la creazione di una sala multisensoriale nel Centro Diurno Disabili di Rescaldina.

Continua nei negozi di vicinato l’offerta di panettoncini solidali. Panettoni mono-porzione, artigianali, prodotti a Rescaldina; panettoni piccoli ma con il cuore grande perché servono a finanziare la creazione di una sala multisensoriale nel Centro Diurno Disabili di Rescaldina.

Una sala multisensoriale è una sala capace di stimolare tutti e cinque i sensi per creare per la persona che la vive la situazione ideale. In una stanza multisensoriale troviamo, oltre a effetti luminosi, colori, suoni, musiche rilassanti e profumi anche tubi a bolle, proiettori di immagini, fibre ottiche, pavimenti, soffitti, pareti colorati… un mondo di stimolazioni che sappiano mettere a proprio agio, tranquillizzare e insieme stimolare i sensi. Una stanza che non sarà chiusa nel Centro Diurno Disabili ma che potrà anche essere aperta al territorio realizzando così l’integrazione che vede il Centro come una parte importante del nostro paese.

Si potranno trovare i panettoncini solidali nella piazza di Rescaldina il 15 dicembre e a Rescalda il 22 dicembre oppure presso Agricola Longoni, Cinzia Style, Erboristeria del Corso, Grimoldi Fiori e Piante, Hair Point Parrucchieri, Hobby Moda, Il filo di Elisa, La Confetteria Creativa, La vecchia bottega, Libertà di Stampare, Macelleria Vismara, Max Pizza, Oltre l’Immagine, Pasticceria Pinci, Pastificio Mantovano, Pescheria Corallo, Piccole Cose, Pink Panther, Shampooologia, SplendorPan, Tabaccheria Rampinini, Trattoria Vira.

