Paolo Maldini per anni bandiera rossonera

Fortemente voluto da Leonardo

Paolo Maldini l’ex capitano rossonero fortemente voluto da Leonardo, tornerà in società con il ruolo di direttore sviluppo strategico dell’area sport.

Presentazione domani a casa Milan

La conferenza stampa di presentazione è stata organizzata per domani alle ore 16.30 presso Casa Milan

Il commento del presidente Paolo Scaroni

“Non ci sono parole per descrivere ciò che Paolo Maldini rappresenta per il Milan. È stato un privilegio vederlo giocare e vincere innumerevoli trofei in campo. Sono felice e onorato di lavorare con lui in questo suo nuovo ruolo. La leadership e l’esperienza di Paolo saranno di grande beneficio per il club”