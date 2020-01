E’ comparsa a Uboldo sulla vetrina del compro oro in via IV Novembre.

Papa Francesco utilizzato in una pubblicità choc

L’immagine di Papa Francesco utilizzata per lanciare un messaggio contro il razzismo? E’ l’idea lanciata dal punto vendita di via IV Novembre a Uboldo. Un messaggio forte che non è passato inosservato. A segnalare la campagna pubblicitaria della catena di negozi chiamata Oro 71 Italia è stato un lettore che si è detto indignato di fronte all’immagine del Pontefice così raffigurato. Sopra la foto compare anche la scritta “No to Racism”.

Un ritorno al passato?

La pubblicità ricorda lo stile di Mirko Rosa, conosciuto nell’ambiente come Mirko Oro. Qualche anno fa era infatti aveva fatto molto discutere ed era balzato agli onori della cronaca il cartellone pubbliciatorio in cui, inginocchiato davanti al titolo del compro oro, c’era Papa Francesco.

“Il nostro è un messaggio contro il razzismo – ha detto il responsabile marketing Sergio Altieri – Sono sicura che Papa Francesco possa apprezzare e capire l’ironia. E’ da qualche tempo che volevamo lanciare un messaggio forte, il nostro è un appello a non lasciar a morire le persone in mare”. Nel frattempo il sindaco informato ha inviato gli agenti della Polizia locale sul posto per accertare che fosse tutto in regola. “Il nostro è un paese cattolico, credo che utilizzare la figura del Pontefici per questo tipo di attività non sia appropriato».