Il manifesto comparso martedì sulla vetrina del “Compro oro” di via IV novembre con la versione “nera” di Papa Francesco aveva subito scatenato l’indignazione dei fedeli.

Papa nero sulla vetrina, il sindaco: “Faremo chiarezza”

E’ durato ben poco il manifesto contro il razzismo affisso sulla vetrina del negozio “Oro 71 Italia” di via IV Novembre raffigurante papa Francesco nero. Una mossa pubblicitaria che ha subito indignato molti fedeli, rivoltisi al Comune. “Il nostro è un paese cattolico, credo che utilizzare la figura del Pontefice per questo tipo di attività non sia appropriato. Ci siamo subito attivati per fare i controlli necessari e la nostra Polizia locale è immediatamente intervenuta. Abbiamo fatto rimuovere la pubblicità, faremo chiarezza su quanto accaduto”. La proprietaria infatti avrebbe spiegato agli agenti di “non essere a conoscenza di chi possa aver affisso il manifesto senza autorizzazione”.

