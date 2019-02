Pappagallo scappa a Legnano, in azione i pompieri che l’hanno recuperato su un albero.

Pappagallo scappa durante l’addestramento, salvato

Con il suo padrone era alle prese con una lezioni di addestramento. Ma il pappagallo, un bellissimo esemplare di molto colori, è scappato andando a posizionarsi in cima a un pino. E’ quanto successo questo pomeriggio, mercoledì 27 febbraio 2019, in via Ciro Menotti di Legnano. Per recuperarlo non è rimasto altro da fare che allertare i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino.

Arrivati sul posto con l’autoscala, i pompieri hanno cercato di avvicinarsi il più possibile al volatile. Il primo tentativo di acchiapparlo non è andato a buon fine; ci hanno riprovato poco dopo, col pappagallo che si era spostato su un altro ramo: e stavolta ce l’hanno fatta. Così, preso tra le braccia dei Vigili del fuoco, il volatile è stato riconsegnato al legittimo proprietario (nella foto i pompieri e il padrone con il pappagallo in spalla).

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE