L’Amministrazione comunale di Parabiago festeggia San Sebastiano, il patrono della Polizia Locale. E lo fa nella mattinata di sabato 25 gennaio, indicando i dati del 2019 e ringraziando i 19 agenti del Comando consegnando loro i gradi previsti dalla Regione.

L’assessore: “Giusto premiare chi lavora per la sicurezza”

“È giusto dare un riconoscimento a chi lavora ogni giorno per la sicurezza dei cittadini – dichiara emozionata l’assessore alla Sicurezza Barbara Benedettelli – Il loro non è solo un lavoro, ma anche una vocazione. Sono loro che fanno rispettare le regole, fondamentali per il vivere in società. Sono i guardiani della città. Ho trovato, nel Comando di Parabiago, un grande spirito di collaborazione, ma anche una volta di rinnovarsi. Spero che anche i prossimi anni si possa continuare a festeggiare San Sebastiano perché è giusto dare al Corpo di Polizia Locale il riconoscimento che merita, perché non esiste più la figura di vigile urbano, ma di Polizia Locale, ovvero una Polizia nel senso stretto della parola che collabora con le altre forze dell’ordine”.

Forze dell’ordine presenti anche nelle figure dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. I ringraziamenti al lavoro quotidiano degli agenti di Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri arrivano anche dal sindaco Raffaele Cucchi.

Il bilancio del 2019

È il comandante Maurizio Morelli a spiegare i lavori portati avanti dalla Polizia Locale. “Nel 2019 abbiamo per esempio abbiamo portato avanti circa 300 atti giudiziari e inoltrato più di 90 notizie di reato alla Procura. Grazie alla collaborazione con le altre forze dell’ordine e con la presenza dei targa system abbiamo monitorato il territorio e i movimenti dei veicoli. Siamo intervenuti anche per evitare la violazione del decoro urbano, così come nel controllo del territorio per limitare gli incidenti stradali che nel 2019 sono stato circa 200”. In quest’ambito anche l’assessore ricorda la creazione del tavolo di lavoro per diminuire l’incidentalità a Parabiago.

La consegna dei gradi

Poi è stato il momento della consegna dei gradi agli agenti presenti. Ecco chi sono: Maurizio Morelli, Ermes Gada, Paolo Madonna, Marco Letta, Antonucci Imperatori, Fabrizio Diani, Paola Fasan, Fabrizio Romeo, Francesco Russo, Marianna Apparente, Ester Croci, Carla Gadda, Giuseppe Falvo, Andrea Conti, Massimiliano Restelli.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE