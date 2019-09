Parabiago, viale Marconi è stata chiusa al traffico a causa di un grave incidente e di un lampione pericolante.

Parabiago: lo schianto

Erano da poco passate le 10 di lunedì 30 settembre 2019 quando c’è stato un incidente in viale Marconi a Parabiago. A rimanere coinvolto un uomo di 50 anni.

I soccorsi

Sul posto sono giunti, in codice rosso, un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Legnano per capire le dinamiche dell’incidente. Il 50enne per fortuna sta bene e non è nemmeno stato trasportato in ospedale.

Strada chiusa

Viale Marconi, in questi minuti, è stata chiusa al traffico per facilitare le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza anche per gli stessi passanti perché uno dei lampioni della strada è risultato pericolante.

(Foto in copertina di Angelo Cavalli)

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE