Originario di Parabiago, il 53enne Tino Mondellini era consigliere a Rio nell’Elba dove venerdì 21 giungo 2019 è morto in un incidente mentre viaggiava in moto.

Parabiago in lutto, addio a Tino

Era nato e cresciuto a Parabiago, dove spesso tornava per salutare e incontrare i suoi vecchi amici. E qui prima di trasferirsi a Rio nell’Elba, sull’isola dov’era diventato consigliere comunale e aveva aperto due bed&breakfast e aveva seguito la sua passione per il mare, era stato anche volontario della Croce Rossa. Tutti, a Parabiago, lo ricordano come un uomo buono, sorridente, sempre pronto a dare una mano. Dal cuore grande. Proprio quel cuore che a Porto Azzurro a essere anche volontario della Croce Rossa sul territorio. Passione che poi aveva continuato anche all’Elba. “Ricordando insieme gli anni passati al volontariato di Parabiago – ha scritto la sera dell’incidente mortale la Croce Rossa Italiana, Comitato di Legnano e Parabiago su Facebook – il Comitato di Legnano si unisce al cordoglio per la scomparsa di Tino Mondellini”.

L’incidente fatale

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30 a Porto Azzurro. Mondellini era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un camion che procedeva lungo la strada. Sul posto erano subito sopraggiunti i Vigili del Fuoco e diverse ambulanze, che però non hanno potuto nulla per salvargli la vita. I funerali si svolgeranno lunedì 24 giugno 2019 all’Isola d’Elba mentre martedì 25 giugno 2019, alle 20.30, sarà celebrata una messa a suo ricordo nella chiesa di Ravello, frazine di Parabiago.

