Paura a due passi dal centro, ragazzi seminano il caos

Pomeriggio movimentato a Parabiago: due ragazzi seminano il caos e poi finiscono all’ospedale. In codice rosso. Tutto è successo intorno alle 19.30 nella zona di viale Boccaccio. Uno era un 34enne di Parabiago in sella alla sua bici e insieme a un suo amico di qualche anno più grande. Quest’ultimo, descritto come in stato di agitazione, ha iniziato a non sentirsi bene. Poco dopo anche il parabiaghese ha dato segni di escandescenza: è entrato in un bar dicendo cose senza senso.

I soccorsi

La Croce Rossa era arrivata sul posto per l’amico che è stato portato all’ospedale di Legnano in codice rosso. Pochi istanti dopo i soccorritori sono stati chiamati nuovamente sul posto perchè a non stare bene era il 34enne. Anche lui portato in codice rosso al nosocomio. Sono stati entrambi intubati e sono in terapia intensiva. Sul posto anche l’automedica e i carabinieri.

