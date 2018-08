Macellazioni abusive, controlli: tutto regolare.

Carabinieri contro le macellazioni abusive

Controlli nelle aziende agricole per scongiurare la pratica delle macellazioni clandestine. Fatti cruenti contro gli animali che avvengono soprattutto in alcuni periodi dell’anno quali le festività natalizie e pasquali e nella recente festa del sacrificio islamico. Le fattorie con allevamenti di bestiame nelle aree di Parabiago e circondario sono state visitate questa mattina dai carabinieri del Nas, Nucleo antisofisticazione e sanità di Milano, con il supporto dei militari delle stazioni e delle Polizie locali del territorio.

Un servizio che è stato appoggiato anche dalle autorità comunali che avevano auspicato tali controlli mettendo a supporto anche gli agenti dei propri comandi.

Le certificazioni sanitarie di provenienza della carne macellata sono le uniche che consentono di accertare se la carne sia stata correttamente processata e conservata così da escludere ogni possibile rischio per la salute.



I risultati

L’esito dei sopralluoghi è stato negativo: non sono state trovate situazioni di macellazione abusiva anche se perplessità sono rimaste avendo trovati luoghi attrezzati per farlo. I militari accerteranno quanto queste strutture siano regolari.

