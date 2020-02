E’ stato adottato ieri sera, 6 febbraio, il piano attuativo della società Essedue per il parco commerciale nell’Ats2

Parco commerciale: adozione della Giunta del piano attuativo di Essedue

Avanti anche con il parco commerciale di Essedue. Ieri la Giunta di Cesare Nai ha adottato anche il piano attuativo della società bergamasca, dopo il via libera a dicembre a quello di Bcs. Ora, come per l’altro, scatterà il timer per la presentazione delle osservazioni ed obiezioni al progetto. A commentare la notizia per primo il consigliere di opposizione Domenico Finiguerra: “Il centro commerciale è servito – scrive -. Altri 13 scatoloni di cemento e nuovi condomini a ridosso dell’ex convento dell’Annunziata, su terra vergine. Siamo pieni di capannoni e aree dismesse, di centinaia di case vuote, ma si preferisce consumare suoli liberi. In barba all’emergenza climatica e ambientale e alla mobilitazione dei cittadini che hanno fatto sentire la loro voce”.