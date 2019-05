Partita di calcetto tra Carabinieri fuori servizio nella serata di giovedì 16 maggio 2019.

Partita di calcetto tra Carabinieri fuori servizio: arrestano un ladro

Intorno alle 21 di ieri, giovedì 16 maggio, un cittadino albanese di 33 anni, nullafacente e pluripregiudicato, si è intrufolato nel centro sportivo “Ardor” di Bollate e ha cercato di raggiungere gli spogliatoi senza farsi notare. Giunto nel luogo prestabilito con un cacciavite ha tentato di aprire gli armadietti. Il malvivente però non sapeva che, sul primo campetto vicino l’ingresso del centro sportivo i ragazzi impegnati nella partita fossero Carabinieri della locale Tenenza liberi dal servizio. I carabinieri, notato l’uomo che si avvicinava agli spogliatoi con fare sospetto, hanno interrotto momentaneamente la partita per andare a verificare cosa stesse facendo. Sorpreso sul fatto, il ladro maldestro ha tentato una breve fuga a piedi ma è stato raggiunto e fermato dagli atleti in venendo pantaloncini corti, i quali lo hanno tratto in arresto in flagranza.