Una pasquetta speciale nell’oasi di Vanzago

A spasso nel parco insieme alle guide naturalistiche

Doppio appuntamento nell’area protetta del Bosco Wwf di Vanzago. Lunedì, per Pasquetta, apertura straordinaria e possibilità di escursioni guidate di circa 2 ore, la prima alle 10.30, l’ultima alle 16. Guide naturalistiche del Wwf accompagneranno i visitatori lungo i sentieri della riserva naturale, meta per una gita fuori porta in pieno “risveglio” primaverile. Vegetazione a inizio fioritura, le femmine di capriolo pronte a partorire, cince, codirossi, fringuelli, picchi, gheppi, folaghe, nitticore e tante altre specie in attività per costruire i propri nidi dove deporre al più presto le uova. Per prenotare, inviare e-mail: boscovanzago@wwf.it.

Appuntamenti anche il giorno della Liberazione

Giovedì 25 aprile, invece, giorno della Liberazione, alcuni esemplari che sono stati ospitati e curati dal Centro Recupero Animali Selvatici verranno rimessi in libertà. Durante l’escursione guidata delle 10,30 è possibile assistere alla liberazione degli animali e inoltre i primi 30 bambini che si iscriveranno al Wwf (quota annua socio junior 24 euro), prima della partenza dell’escursione avranno la possibilità di liberare direttamente un esemplare di riccio