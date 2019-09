Patente scaduta da 10 anni, senza assicurazione e senza revisione: automobilista fermato dalla Polizia locale di Castano Primo.

Patente scaduta: era alla guida di un autocarro

Un uomo alla guida di un autocarro è stato fermato dagli agenti della Polizia locale di Castano Primo proprio nel centro cittadino. I controlli hanno rilevato una serie di problematiche. Da 10 anni, infatti, il veicolo non veniva sottoposto alle prescritte visite di revisione periodica, non aveva attivato la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e, per di più, il guidatore non aveva rinnovato la sua patente di guida, scaduta ormai nel 2009.

Il conducente era stato già adocchiato

Il guidatore, italiano, era stato già notato nei giorni precedenti al fermo e, solo grazie ad un caso fortuito agevolato dalle condizioni del traffico intenso, era riuscito a dileguarsi dagli agenti di Castano Primo. Alla fine, il conducente era stato fermato la scorsa settimana dall’Istruttore e da un Sovrintendente del corpo, grazie anche al supporto dal Comando dell’impiegato amministrativo, che lo aveva notato transitare sotto al varco di sicurezza.

La multa, il sequestro del mezzo e il ritiro della patente

L’automobilista, dopo una serie di scuse per cercare di eludere il controllo, è stato accompagnato nell’Ufficio di piazza Mazzini. Qui l’uomo è stato multato per un totale di 1.414 euro. Il mezzo è stato poi posto sotto sequestro e gli è stata ritirata la patente.

