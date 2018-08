Vigili del fuoco e carabinieri in via Roma a Barbaiana di Lainate.

Denso fumo nero nella zona del Superdì

Paura pochi minuti fa a Barbaiana di Lainate per una densa nube nera che si è alzata sopra al supermercato Superdì di via Roma chiuso da poche settimane. In molti, vedendola, hanno subito pensato a un incendio scaturito all’interno del negozio. L’origine del fumo nero e denso era invece un magazzino confinante, dove sono bruciati scarti di legno e cartone. Il supermercato era invaso dal fumo. Sul posto sono accorsi sei mezzi dei Vigili del fuoco di Garbagnate, Rho e Legnano. Fortunatamente non ci sono stati feriti.