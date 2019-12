Paura a Bollate: camper a fuoco, evacuate famiglie.

Il rogo

L’incendio è avvenuto nella serata di giovedì 27 dicembre ed è partito da un caravan parcheggiato in un cortile privato di via Petrarca, nella frazione di Cascina del Sole. Le fiamme, che per fortuna non hanno provocato feriti, hanno interessato i giardini limitrofi al sito di parcheggio, tanto da spingere molte famiglie a riversarsi per strada in cerca di sicurezza.

Rilievi in corso

Tutto questo fino all’intervento dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Rho e Garbagnate Milanese, giunti sul posto con 3 autopompe per estinguere il rogo, insieme a 118 e carabinieri. Sarà proprio compito loro ricostruire dinamica e cause dell’episodio. Notevoli le difficoltà nella conduzione dei rilievi iniziali, specie all’interno del mezzo rimasto completamente carbonizzato.