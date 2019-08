Paura a Cerro Maggiore nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 agosto.

Paura a Cerro Maggiore: albero cade su un’auto in marcia

Intorno alle 17 di oggi un violento acquazzone si è abbattuto sull’Altomilanese. A farne le spese un automobilista di Ossona in transito in via Marelli a Cerro Maggiore. Un albero, infatti, è caduto sulla sua auto. Fortunatamente l’uomo è uscito illeso. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia locale che hanno messo in sicurezza l’area. Al momento la strada è al senso unico alternato. Le Forze dell’ordine sono già al lavoro per tagliare e rimuovere l’albero ma ci vorranno alcune ore.

