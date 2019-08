Paura a Gorla Minore in via Alfieri.

Paura a Gorla Minore per un’auto in fiamme

Intorno alle 5.30 di oggi, mercoledì 31 luglio, una Golf Volkswagen ha preso fuoco in via Alfieri a Gorla Minore. Temepstivo l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme che avvolgevano completamente l’auto. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che stanno analizzando le cause del rogo. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto.