Il ragazzo è caduto dalla bicicletta al centro sportivo di via Circonvallazione

Per soccorrere il ragazzo caduto dalla bicicletta anche l’elisoccorso

Paura nel tardo pomeriggio di ieri al centro sportivo di via Circonvallazione a Lainate per un ragazzo di 21 anni caduto dalla bicicletta. Sono i carabinieri della Compagnia di Rho che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti. Il giovane si trovava al centro sportivo di via Circonvallazione quando è caduto rovinosamente a terra.

Ambulanza e elisoccorso sul posto

Lanciato l’allarme, dato da alcune persone che si trovavano anch’esse al centro sportivo, in pochi minuti sul posto è arrivata l’equipe medica dell’elisoccorso, inviata dall’ospedale di Niguarda e un’ambulanza con i volontari della Croce Azzurra di Caronno. Sono stati momenti di agitazione per le persone che si trovavano sul posto. Il ragazzo, Riccardo G, queste le sue generalità, è stato prima soccorso sul posto e poi trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Legnano.

Il ricovero in ospedale

Dopo le visite in pronto soccorso, il giovane è stato ricoverato in ospedale a causa dei traumi riportati durante la caduta dalla bicicletta.