Paura a Settimo Milanese per un ciclista investito da un’auto alla rotonda dell’incrocio tra via Don Sturzo, via Di Vittorio e via Giulio Pastore.

Paura a Settimo Milanese per un ciclista investito

Momenti di paura intorno alle 11.45 di oggi, mercoledì 19 giugno, a Settimo Milanese. Un ciclista classe ’61, residente a Settimo, è stato investito nel mezzo della rotonda all’incrocio tra via Don Sturzo, via Di Vittorio e via Giulio Pastore. A travolgerlo un’automobile guidata da un uomo classe ’52, anche lui di Settimo, che non lo ha avvisto arrivare. La caduta sull’asfalto da parte del ciclista ha fatto temere il peggio. Sul posto sono accorsi l’ambulanza della Croce Bianca di Magenta e due equipaggi della Polizia locale di Settimo Milanese. Fortunatamente le ferite riportate dall’uomo si sono rivelate meno gravi di quanto sembrasse in un primo momento. Dopo le cure sul posto l’uomo è stato condotto all’ospedale.