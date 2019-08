Paura a Villa Cortese nella serata di venerdì 2 agosto. Una persona, per cause in fase di accertamento, è precipitata: sul posto automedica e Croce azzurra di Buscate: la vittima è stata portata in giallo all’ospedale Civile di Legnano.

Paura a Villa Cortese, San Vittore e Origgio

Prima della mezzanotte brutto incidente a San Vittore Olona, sulla ss 288, scontro tra auto e moto, che ha visto coinvolti due giovani di 27 e 32 anni. Sul posto i Carabinieri di Legnano e un’ambulanza: per fortuna nulla di grave, con trasporto in verde in nosocomio. Paura poco prima dell’una di sabato 3 agosto ad Origgio, dove un veicolo è finito fuori strada in via Circonvallazione: a bordo un 55enne. L’allarme è scattato in codice rosso, sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri; intervenuta anche l’automedica. Stabilizato, l’uomo è stato portato in verde al pronto soccorso di Garbagnate.

Rissa ed intossicazione etilica

Intorno alle 5 del mattino di sabato 3 agosto rissa in via Peloritana a Garbagnate Milanese. Ad avere la peggio un 20enne portato, in verde, in pronto soccorso a Garbagnate dalla Croce rossa. Sul posto anche i militari della Compagnia di Rho. In via Milano, a San Pietro all’Olmo – Cornaredo -, intossicazione etilica lieve intorno alle 3 del mattino per un 26enne, accompagnato all’ospedale San Carlo in codice verde.