Paura per un centauro nel primo pomeriggio di domenica 4 agosto.

Paura per un centauro

Poco dopo le 14, lungo la strada provinciale 229, su territorio di Vanzago, un 45enne, che percorreva l’arteria in direzione Rho a bordo della sua motocicletta, ha perso il controllo della moto, finendo nel fosso. Sulla dinamica e sulle cause faranno luce i Carabinieri di Legnano, allertati dalla centrale assieme ad una ambulanza del Cvps Arluno.

I soccorsi

L’uomo è stato soccorso, mentre i carabinieri hanno recuperato il mezzo dal fossato in cui era finito. Le condizioni del 58enne sono apparse critiche ed è scattato il codice rosso. Ad allertare i soccorsi, le persone a bordo di un’auto che si trovava dietro di lui. L’uomo, stabilizzato, è poi stato accompagnato in ospedale in codice giallo.