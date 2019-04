Pauroso incidente a Vedano Olona, due persone ferite portate in ospedale.

Pauroso incidente nella notte

Pauroso incidente nella notte. Erano da poco passate le 23 quando si è sfiorato il dramma. Due auto che stavano viaggiando lungo la strada in località Fontanelle, per cause ancora da accertare con chiarezza, si sono scontrato. L’impatto è stato terribile. Due le persone, che si trovavano a bordo dei veicoli, rimaste ferite. Subito è partita la richiesta di aiuto ai soccorritori e alle forze dell’ordine. Lo scenario e le auto completamente distrutte hanno fatto subito intuire la gravità della situazione, in molti hanno pensato di essere di fronte a una vera e propria tragedia della strada.



I soccorsi

Sul posto sono arrivati i carabinieri, i Vigili del fuoco di Varese, l’ambulanza dell’Sos Malnate e due automediche. Soccorritori usciti in codice rosso, si temeva il peggio. A rimanere coinvolti nel sinistro erano un uomo di 51 e un altro di 52 anni. I pompieri sono intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza gli automezzi coinvolti nell’incidente e liberato uno dei conducenti dalle lamiere della sua auto utilizzando la cesoia-divaricatore e collaborando col personale sanitario le soccorso ai feriti. I due uomini sono stati trasportati, in codice giallo, all’ospedale di Varese.

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE