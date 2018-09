Pauroso incidente sulla Strada Statale Sempione, a Rho, in prossimità dello svincolo fiera tangenziale ovest, poco dopo le 14 di ieri, venerdì 14 settembre.

Pauroso incidente sulla SS del Sempione a Rho

Un giovane di 22 anni, alla guida di una utilitaria, avrebbe perso il controllo della vettura andando a schiantarsi contro un muro. L’auto stava viaggiando in direzione di Milano, nell’incidente non sono state coinvolte altre auto. Sul posto oltre ai volontari del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente dall’abitacolo. Il giovane, ferito in modo non grave, è stato trasportato all’ospedale Sacco.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE