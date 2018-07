Schianto all’incrocio a Castellanza.

Tragedia sfiorata con lo schianto all’incrocio

Due auto completamente distrutte e due ragazzi in ospedale: questo il bilancio del maxi schianto all’incrocio avvenuto questa notte a Castellanza. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte quando le due vetture, per cause da accertare, si sono scontrate all’incrocio tra le vie Pomini e don Minzoni.

LE FOTO:

I soccorsi e la guardia giurata

Il primo a intervenire sul posto è stata una guardia giurata della Sicuritalia che ha allertato i soccorsi e prestato le prime cure ai feriti. Sul posto, in codice rosso, sono poi arrivate le ambulanze della Croce Rossa di Legnano e quella di Saronno, l’automedica, carabinieri e vigili del fuoco di Legnano. I due occupanti, entrambi di 28 anni, sono stati portati tutti e due all’ospedale di Varese in codice giallo.

