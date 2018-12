Pecore lungo la Sp229 tra Pogliano Milanese e Vanzago.

Pecore nei terreni, tanti i curiosi

Hanno “invaso” i terreni lungo la provinciale. Stiamo parlando delle pecore che dalla mattina di oggi, sabato 29 dicembre, hanno trovato “casa” sui terreni lungo la Sp229 al confine tra Pogliano Mianese e Vanzago, una delle vie più trafficate dell’intero territorio. Uno spettacolo che ovviamente non è sfuggito ai tanti automobilisti di passaggio, e numerosi sono stati quelli rimasti a bocca aperta. E non solo. Tanti, anche tra quelli in bicicletta, che si sono fermati per ammirare i greggi ancora più da vicino e immortalarli in qualche fotografia come ricordo di una mattinata decisamente curiosa.

Uno spettacolo, come detto, che in zona è capitato di vedere anche in altre occasioni grazie all’arrivo di greggi con pastori che hanno scelto i terreni della nostra zona per trascorrere qualche ora della loro attività.



LEGGI ANCHE:

A curare il verde ci pensano…le pecore

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE