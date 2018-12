Pedone investito a San Pietro all’Olmo

Notte di interventi per il personale del 118. Il primo avvenuto nella tarda serata di ieri nella frazione cornaredese di San Pietro all’Olmo dove un uomo di 40 anni è stato investito mentre attraversava la strada. Il fatto è avvenuto in via Villoresi, sul posto i volontari dell’ambulanza di Arluno e i Carabinieri della Compagnia di Rho. L’uomo è stato trasportato in condizioni serie, ma non in pericolo di vita all’ospedale San Carlo di Milano.

Malori a Arese e Saronno

Intervento poco dopo la mezzanotte a Arese per un primo malore ai danni di un uomo di 43 anni in via Sempione un malore che fortunatamente si è risolto con un codice verde e con il trasporto effettuato dai volontari della Croce Rossa, all’ospedale di Garbagnate per controlli. Il secondo malore si è verificato alle 2 di notte a Saronno in via San Giuseppe. I volontari della Croce rossa di Saronno hanno accompagnato una donna di 39 anni all’ospedale cittadino.

Incidente a Pregnana Milanese

Un incidente stradale, con un uomo di 59 anni si è invece verificato alle 3.10 nella centralissima via Roma a Pregnana Milanese. L’uomo, per cause ancora al vaglio di accertamento da parte dei carabinieri di Legnano è finito in auto contro un muro. Soccorso è stato trasportato dai volontari di Rho Soccorso all’ospedale di Rho.