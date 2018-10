Pedone investito a Rho in pieno pomeriggio.

Pedone investito in via Madonna

Attimi di paura in via Madonna a Rho nel pomeriggio di oggi, martedì 16 ottobre, intorno alle 15.30 per una donna di 41 anni investita. Sul posto in questi minuti i volontari di Rho Soccorso che stanno effettuando le prime cure.

