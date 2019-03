Pedone investito in autostrada: è successo il 5 marzo poco dopo le 21.30.

Pedone investito in autostrada

A dare notizia dello spaventoso investimento accaduto in Lombardia, sono i colleghi di GiornalediComo.it. Come riporta la testata giornalistica comasca un uomo è stato investito sulla A9 in direzione Milano. L’impatto è avvenuto all’altezza della barriera di Grandate e Fino Mornasco. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto l’uomo sarebbe stato investito da un’automobile mentre camminava lungo l’autostrada. E’ successivamente stato trasportato d’urgenza al Sant’Anna dove ora si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione (QUI I DETTAGLI).

Il video shock

“Travolto in autostrada A9 Como Grandate! Meno male che mi sono spostato sulla seconda corsia” scrive l’autore del video shock pubblicato su Youtube. E proprio sulla prima corsia alle 21.43 e 31 secondi nel video si scorge un corpo a terra.