Pedone investito, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri.

Pedone investito, si tratta di un uomo di 69 anni

Pedone investito in via Cesare Battisti, sull’ex Statale Varesina. L’incidente si è verificato ieri, verso le 19, quando l’uomo è stato urtato da un’auto di passaggio. Si tratta di un 69enne residente in paese. Subito è stato dato l’allarme e sul posto sono state inviate un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica, che è arrivata dall’ospedale di Garbagnate. I soccorsi hanno immediatamente stabilizzato il ferito, che è stato poi trasferito all’ospedale. Al momento le sue condizioni erano serie, ma non in pericolo di vita. A causa dell’incidente avrebbe riportato una grave frattura alla gamba.

Sul posto i carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno per effettuare tutti gli accertamenti del caso e ricostruire con esattezza quanto accaduto.