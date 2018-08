Il pensionato era in bicicletta tra Arconate e Casorezzo

L’uomo è stato avvicinato da un ragazzo di colore

Aggredito e derubato mentre percorre in bicicletta la strada che costeggia il canale. Disavventura per un uomo di 70 anni nel pomeriggio di ieri. L’uomo che era in bicicletta è stato avvicinato da un ragazzo di colore che prima l’ha spinto a terra e successivamente gli ha rubato la catenina d’oro

Bicicletta nel canale

Non contento dei danni fatti al pensionato il ragazzo extracomunitario ha preso la bicicletta dell’uomo e l’ha buttata nel canale.

Denuncia ai carabinieri di Busto Garolfo

Una volta ripresosi il pensionato si è immediatamente rivolto ai carabinieri della stazione di Busto Garolfo dove ha effettuato una regolare denuncia.

Attenzione a un ragazzo con le treccine

Il ragazzo che ha aggredito il pensionato è un giovane di colore, sui 20 – 25 anni con i capelli scuri con le classiche treccine africane