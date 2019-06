Il pensionato non ha visto l’auto che lo precedeva ed è finito nel lunotto posteriore

L’incidente sul Sempione a San Vittore Olona

Non ha visto l’auto che lo precedeva e quando è stato il momento di frenare è finito con la sua bicicletta da corsa nel lunotto posteriore dell’auto mandando il vetro in frantumi. E’ stato trasportato all’ospedale di Legnano, fortunatamente non in gravi condizioni, il pensionato di 70 anni che intorno alle 11-30 di oggi, domenica 30 giugno, si è reso protagonista di questo singolare incidente

Sul Sempione, ambulanza, automedica e carabinieri

Il sinistro si è verificato in direzione di Milano, a dare l’allarme l’autista dell’auto che si è visto il pensionato “entrare” nella propria auto. Sul posto in pochi minuti i volontari della Croce Bianca di Legnano, l’automedica e i carabinieri di Legnano chiamati per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.