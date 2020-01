Incidente a Turbigo. Un 47enne era alla guida dell’auto quando ha perso il controllo ed è finito fuori strada.

Perde il controllo delle vettura

Ha perso il controllo dell’auto, forse per un malore, ed è finito fuori strada. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone un uomo di 47 anni e una ragazzina di 13. Il fatto è accaduto poco dopo le 20.15 in via 9 Novembre 1989.

Sul posto anche l’elisoccorso

Subito è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Legnano, l’elisoccorso e i soccorritori che hanno trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale di Legnano. Per estrarre i feriti dall’automobile sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Inveruno arrivati con autopompa e carro fiamma.