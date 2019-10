Si ribalbta con l’auto in via Triste a Mozzate, 74enne trasportata all’ospedale di Tradate.

Perde il controllo, ferita 74enne

Incidente poco prima delle 13 in via Trieste quando una donna di 74 anni ha perso il controllo dell’auto ribaltandosi. Subito è stato dato l’allarme e sul posto sono stati intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cantù e i Vigili del fuoco di Como che si sono messi subito al lavoro per estrarre la conducente dall’abitacolo. In via Trieste è stata anche inviata un’ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo che ha poi trasportato in codice verde la donna all’ospedale di Tradate per gli accertamenti del caso.

Torna alla homepage