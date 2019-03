Perde il controllo e la sua auto si schiata contro un’altra parcheggiata in via Bainsizza a Legnano.

Perde il controllo: l’incidente a Legnano

Erano circa le 15.45 di oggi, venerdì 15 marzo 2019, quando si è verificato uno scontro in via Bainsizza nella Città del Carroccio. Una donna, stando alle prime informazioni, avrebbe perso il controllo della propria auto per motivi ancora da chiarire ed è finita contro un veicolo posteggiato in via Bainsizza, in prossimità di viale Sabotino.

Coinvolte madre e figlia

Sull’auto che ha perso il controllo si trovavano madre e figlia, di 49 e 15 anni. Inizialmente lo schianto sembrava grave, tanto che i soccorsi sono arrivati in codice rosso. Allertati anche i Vigili del fuoco; sul posto prensenti anche gli agenti della Polizia locale.

I soccorsi

Subito sono giunte, in codice rosso, un’ambulanza della Nord Soccorso e un’automedica per prestare i primi aiuti alle due persone coinvolte. Mamma e figlia sono risultate contuse, ma non gravissime, e molto spaventate.

