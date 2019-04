Perdono, maxisequestro di merce contraffatta. Tolleranza zero, quest’anno per la tradizionale fiera della Festa del Perdono. Una grande carrellata di bancarelle in tutto il centro che, però, vede “infiltrarsi” anche abusivi con merce griffata contraffatta.

Maxisequestro di merce “tarocca”

Quest’anno, però, gli illegali hanno avuto uan vita durissima, a causa dei maxicontrolli della Polizia locale. “Ci eravamo proposti una maggiore tutela della sicurezza e della legalità: per questo la Polizia Locale si è impegnata nella tutela degli esercenti ed ambulanti, contrastando la diffusione del commercio abusivo e di merce contraffatta”, ha commentato il sindaco Marco Ballarini, alla luce della grande quantità di borsette, scarpe ed altri oggetti di finte griffe posti sotto sequestro dagli agenti.

Tante forze in campo

Gli uomini della comandante Lia Vismara sono stati coadiauvati dai colleghi di Sesto San Giovanni, ma anche dai Carabinieri della stazione di Corbetta, che hanno “presidiato tutta la manifestazione con costanza, garantendone la sicurezza”, ha evidenziato il primo cittadino. In pista anche numerose associazioni: Croce Bianca, Protezione civile, Associazione nazionale Carabineire, Alpaa Agriambiente.