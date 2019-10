Una zona del cimitero di Rho è stata completamente transennata.

Pericolo vespe, prestate attenzione

Pericolo vespe al.cimitero di Rho. Una zona del campo 13 del cimitero centrale di corso Europa è stata completamente transennata a causa della presenza di vespe.

Un cartello è stato quindi messo dalla società che gestisce i cimiteri. L’invito a tutti i visitatori e ai parenti dei defunti tumulati in quell’area del camposanto a non oltrepassare il nastro bianco e rosso in modo da non essere punti. Tutto questo in attesa che le vespe volino via.